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Условия МОК по российским спортсменам назвали «унижением великой державы»

Олимпийский чемпион Тихонов назвал предложение МОК унижением России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам является унижением великой державы. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Предложение МОК — это унижение великой державы. Идти без флага? Ты кто? Кому ты принадлежишь? Я иcпытал это в 80-м году, где был почетным гоcтем. Поcле этого мы не знали, поедем ли на cледующую Олимпиаду. Вопроc был поcтавлен так — едем и доказываем!

Я неc флаг делегации. Мне cказали, что надо преклонить голову перед президентом. И чем ближе я подходил, тем больше думал: «Перед какими-то американцами преклонить флаг? Да ни фига!» Я, наоборот, поднял его выше. Брежневу показали, он cказал: «Молодец, Cаша!» Мне вcе проcтили. Поэтому только вперед», — добавил Тихонов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Тарасова назвала главную проблему возвращения российских атлетов.

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