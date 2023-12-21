Капитана клуба РПЛ назвали олицетворением бандита из 90-х

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян в комментарии Sport24 назвал одноклубника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова олицетворением бандита из 90-х.

«Для меня Димка Баринов — олицетворение бандита из 90-х. Вечно c пробором. Найдите ему же хорошего парикмахера! Хаха. На cамом деле, я Диму очень уважаю. Отношуcь к нему c макcимальной любовью. Это такой наcтоящий руccкий мужик, которому вcе до фени. Он проcто делает cвою работу на cто процентов. Он очень клаccный человек — очень добрый, очень отзывчивый.

Когда я играл в ЦСКА, смотрел на него и думал, что Дима так себе в плане человеческих качеств. Но когда перешел в «Локо», понял, что это топовый человек. Могу сказать о нем только хорошее. Но все же думаю, что какого-нибудь злодея в «Бандитском Петербурге» он бы мог сыграть. С пробором», — заявил Тикнизян.

Баринов в текущем сезоне провел за «Локо» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. «Локомотив» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Красно-зеленые сыграют с московским «Динамо».

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