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Призер Олимпиады назвал главное преимущество Валиевой на чемпионате России

Фигурист Энберт назвал владение коньком и артистичность преимуществом Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил шансы Камилы Валиевой, Аделии Петросян, Софьи Муравьевой и Алины Горбачевой побороться за золото чемпионата России по фигурному катанию.

«В женском одиночном идет довольно равная борьба, — и на этапах Гран-при мы это видели. Там нет явного фаворита. Из этой четверки все девушки пытаются делать элементы ультра-си. У Валиевой, Петросян, Муравьевой и Горбачевой есть в арсенале тройной аксель и прыжки в четыре оборота. Все будет зависеть от чистоты исполнения.

Если отойти от контента и взять само катание, то при прочих равных все-таки мастерство владения коньком Камилы и ее умение передать образы позволит ей набрать больше баллов по второй оценке. Но я думаю, что в женском одиночном катании мы увидим очень близкие баллы после второго дня соревнований», — сказал Энберт.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Женщины покажут короткую программу в пятницу, 22 декабря, а произвольную — в субботу, 23-го.

Ранее призер Игр назвал самый интересный вид на чемпионате России.

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