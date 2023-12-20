Олимпийский чемпион признался в ненависти к Норвегии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что все решения представителей Международного олимпийского комитета (МОК) целиком и полностью направлены только на унижение России. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Все эти предложения и высказывания от МОК направлены только на то, чтобы унизить Россию. Все решения по нейтральному статусу — это чистой воды унижение. Мы же великая держава, а не какая-то банановая республика.

Мы же не Норвегия, где все отмороженные, я и соревновался с ними, и не раз бывал в этой стране. Я всю жизнь не могу их терпеть. Я их ненавижу, а мы же столько лет их кормили. Как и Финляндию», — заявил Тихонов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее киберспортивную команду сняли с турнира из-за россиян в составе.