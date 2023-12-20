Приход иностранного тренера в «Сочи» не вызвал оптимизма

Заслуженный тренер РСФСР, экс-наставник сборной России и московского «Локомотива» Борис Игнатьев признался, что у него не вызывает оптимизма испанский специалист Роберт Морено, который возглавил «Сочи». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если бы команда находилась в середине таблицы – это одно, а на последнем месте надо менять многое – если не все – кардинально. Человек должен знать проблемы команды и то, что происходит в нашем футболе, чтобы понять, за счет чего можно изменить эту ситуацию. А новым людям нужно время. Не так просто быстро разобраться», — заявил Игнатьев.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. 46-летний наставник ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

После 18 туров РПЛ «Сочи», набрав 11 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб сменил троих тренеров.

Лидером национального первенства на зимнюю паузу ушел «Краснодар», имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Сочи» объяснили, почему не пригласили россиянина на пост главного тренера.