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Экс-тренер сборной России по футболу может возглавить иностранный клуб

«Спорт-Экспресс»: Слуцкий может подписать контракт с китайским клубом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе» Олег Яровинский.

Последним местом работы 52-летнего Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», самарских «Крыльях Советов» и ЦСКА. Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Ранее футболист сборной России перешел в ЦСКА.

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