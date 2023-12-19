Стартовали финалы премии спортивного портала «Чемпионат» «Король и королева фигурки»

Стартовали мужской и женский финалы премии спортивного портала «Чемпионата» «Король и Королева фигурки-2023», сообщили в редакции интернет-издания. Подписчикам Теlеgram-канала «Ход коньком» предстоит выбрать лучших фигуристов страны.

Среди спортсменов на звание Короля претендуют Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Роман Костомаров.

У фигуристок за звание Королевы борются Евгения Медведева, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова.

«Решить, за кого голосовать — очень непросто. Каждый кандидат по-своему хорош и достоин почетного титула. Но отдать предпочтение все-таки можно лишь одному конкурсанту, а значит, придется как следует подумать, прежде чем подарить кому-то свой голос. Возможно, именно ваше решение станет судьбоносным и повлияет на исход всей премии! Так что выбирайте своего «Короля» одновременно и разумом, и сердцем», — говорится на сайте портала.

Голосование продлится до 25 декабря.

Премия учитывает достижения за 2023 год.