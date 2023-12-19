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В ФИДЕ не считают проблемой смену спортивного гражданства российскими шахматистами

Глава ФИДЕ Дворкович назвал нормальной практикой смену спортивного гражданства

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о смене спортивного гражданства российскими шахматистами. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что это нормальная практика для разных видов спорта, а шахматы России немногое теряют от этого.

«В российском рейтинг-листе — несколько тысяч человек. Каждый волен делать свой выбор, и смена спортивного гражданства в любых видах спорта является достаточно распространенной практикой. Понятно, что в нынешней ситуации таких случаев со стороны российских спортсменов было больше, но, тем не менее, все шахматисты в мире понимают и знают историю, традиции, уважают советскую шахматную школу и с пониманием относятся к любому личному решению. Уверен, что шахматы в России будут оставаться успешными. В каждом регионе есть много энтузиастов, сильных тренеров, шахматных школ, клубов, академий. И новое поколение шахматистов, что бы ни происходило, будет расти, выступать на международной арене и занимать высокие места», — считает Дворкович.

По информации ФИДЕ, за последние неполные два года более 160 российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Среди них — 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, теперь представляющая Швейцарию.

Ранее Дворкович объяснил, почему России не будет на шахматной Олимпиаде.

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