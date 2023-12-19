Игрок «Локомотива» рассказал, за что получил штраф в 700 тысяч рублей

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, как однажды в команде получил штраф на 700 тысяч рублей, однако раскрывать подробности произошедшего не стал. Его слова приводит «Матч ТВ».

«За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря. Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это. 700 тысяч рублей. Мало? Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось», — поделился Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Футболист женат на телеведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. Они поженились в конце октября 2023 года. Для игрока это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной.

Ранее Тикнизян заявил, что ему тяжело быть мужем ведущей «Матч ТВ».