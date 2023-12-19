Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Локомотива» рассказал, за что получил штраф в 700 тысяч рублей

Игрок «Локомотива» Тикнизян рассказал о штрафе в 700 тысяч рублей за поведение

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, как однажды в команде получил штраф на 700 тысяч рублей, однако раскрывать подробности произошедшего не стал. Его слова приводит «Матч ТВ».

«За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря. Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это. 700 тысяч рублей. Мало? Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось», — поделился Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Футболист женат на телеведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. Они поженились в конце октября 2023 года. Для игрока это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной.

Ранее Тикнизян заявил, что ему тяжело быть мужем ведущей «Матч ТВ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами