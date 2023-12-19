Украинская теннисистка ответила на хейт за русскоязычную песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на критику, с которой столкнулась из-за того, что опубликовала в социальных сетях видео под русскоязычную песню. Ее слова приводит ua.tribuna.com.

«Очень много хейта было насчет этого видео. Русская песня, русская подпись. Во-первых — это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых — я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день. Мой фонд помог многим на Украине. Об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда украинка, я всегда одесситка», — заявила теннисистка.

Ястремская во время карантина в 2020-м решила начать музыкальную карьеру под псевдонимом D.Y., выпустив песню «Тысячи меня» на русском языке, однако на тот момент музыкальный дебют отмечен не был. Следом она выпустила клип «Двигаем по встречной», снятый в Монте-Карло, за что получила много негативных комментариев.

Дебют Ястремской на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) состоялся в 2016 году. На сегодняшний день она занимает 102-ю строчку в мировом рейтинге. Теннисистка — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2016 года).

В 2020 году после положительного допинг-теста теннисистка была отстранена от соревнований. В ее организме нашли метаболиты запрещенного вещества — местеролона.

Ранее организаторы теннисного турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой.