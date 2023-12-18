Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азербайджанская гимнастка с русскими корнями выложила фото в купальнике

Гимнастка Мустафаева выложила фото в купальнике и бейсболке

close
100%
samira__mustafaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Азербайджанская гимнастка с русскими корнями, мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева поделилась со своими подписчиками новой фотографией.

На снимке Мустафаева позирует в купальнике и бейсболке.

Мустафаева родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2007 году она начала выступать за сборную Азербайджана, принимая участие в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы. За это время стала двукратной бронзовой призеркой клубного чемпионата мира в Японии (2008 год, в командном и личном первенстве), обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в Японии (2009 год, командное многоборье). Также она завоевала бронзовую награду чемпионата мира в Москве (2010 год, командное многоборье) и была неоднократной призеркой международных турниров и соревнований.

В 2012 году она начала выступать за сборную Санкт-Петербурга. В 2013 году Мустафаева завершила профессиональную карьеру, а через четыре года открыла сеть студий растяжки и фитнеса.

Ранее известная фанатка сборной Хорватии станцевала в короткой юбке и обтягивающем топе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами