Бестемьянову удивило выступление Костомарова на шоу Авербуха

Выступление олимпийского чемпиона Романа Костомарова было чудесным, особенно на фоне того, что он совсем недавно встал на коньки впервые после операций, заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. В беседе с RT она пожелала спортсмену успеха, здоровья и долгих лет жизни.

«Что касается вчерашнего выступления Костомарова на шоу «Вместе и навсегда» — это чудесное действие, которое произошло, и я в удивлении. Как мне кажется, он всего несколько дней назад встал на коньки, во всяком случае так писали в соцсетях. Он молодец и герой!» — сказала Бестемьянова.

Напомним, Костомаров вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой выступил накануне на шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Это стало его первым выступлением после операций по ампутации конечностей.

Ранее выступление фигуриста оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.