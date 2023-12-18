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Бестемьянову удивило выступление Костомарова на шоу Авербуха

Наталья Бестемьянова назвала чудом выступление Костомарова на шоу Авербуха

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РИА Новости

Выступление олимпийского чемпиона Романа Костомарова было чудесным, особенно на фоне того, что он совсем недавно встал на коньки впервые после операций, заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. В беседе с RT она пожелала спортсмену успеха, здоровья и долгих лет жизни.

«Что касается вчерашнего выступления Костомарова на шоу «Вместе и навсегда» — это чудесное действие, которое произошло, и я в удивлении. Как мне кажется, он всего несколько дней назад встал на коньки, во всяком случае так писали в соцсетях. Он молодец и герой!» — сказала Бестемьянова.

Напомним, Костомаров вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой выступил накануне на шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Это стало его первым выступлением после операций по ампутации конечностей.

Ранее выступление фигуриста оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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