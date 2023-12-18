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Мадридский «Реал» интересуется игроком «Зенита»

Скаут «Реала» следит за игроком «Зенита» Ренаном

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Максим Константинова/Global Look Press

Главный скаут мадридского «Реала» Юни Калафат следит за бразильским защитником «Зенита» Робертом Ренаном. Об этом сообщает испанский журналист Марио Кортегана в своих социальных сетях.

Ренан выступал за «Коринтианс» в 2022 году, он является воспитанником команды. Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что защитник может вернуться в «Коринтианс» этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского «Вест Хэма».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Семак выделил двух молодых игроков сезона в РПЛ.

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