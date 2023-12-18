«Люблю семью, но Овечкина больше»: «Вашингтон» показал плакаты фанатов

«Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролиной Харрикейнз» показал плакаты фанатов, которые были посвящены российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я люблю свою семью, но Овечкина люблю больше», — написано на плакате, который держит ребенок.

«Мы назвали нашего сына Александром, в честь тебя», — написано на другом плакате, который держит в руках мужчина с сыном.

«Каролина» принимает «Вашингтон», в момент написания новости завершился первый период. Счет в игре пока не открыт.

В текущем сезоне до игры с «Каролиной» 38-летний Овечкин вышел на лед в 27 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее вице-президент КХЛ призвал оставить Овечкина в покое.