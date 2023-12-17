Игрок «Спартака» может перейти в «Факел»

Воронежский «Факел» заинтересован в услугах нападающего «Спартака» Павла Мелешина. Об этом сообщает Metaratings.

Как сообщает издание, воронежцы хотели бы взять 19-летнего футболиста в аренду. Ни со стороны игрока, ни со стороны «красно-белых» пока решения нет. Мелешин ранее в интервью РИА Новости заявил, что задумывается о смене команды ради игровой практики.

Мелешин является воспитанником красно-белых. В команду он попал в 2010 году. В 2022 году нападающий дебютировал за основную команду «Спартака». Свой первый мяч в чемпионате России забил 23 октября 2022 года в матче 14-го тура против «Химок».

В текущем сезоне Мелешин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) три матча, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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