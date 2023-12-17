ФИФА объявила о создании нового клубного турнира

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила о проведении с 2024 года нового турнира, который будет носить название Межконтинентальный кубок ФИФА. Соревнования будут проводиться раз в год.

В турнире будут принимать участие чемпионы всех конфедераций. В финальном матче сыграют победитель Лиги чемпионов УЕФА и победитель межконтинентального плей-офф между клубами из других конфедераций.

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями. Плей-офф состоится 14 декабря 2024 года на нейтральной территории. Финал состоится 18 декабря 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее монополию УЕФА на футбол назвали незаконной.