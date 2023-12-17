Вице-президент КХЛ призвал оставить Овечкина в покое

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обязательно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Оставьте его, это великий хоккеист, обязательно перегонит Гретцки и еще будет радовать нас своей игрой», — сказал Каменский.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 27 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ.