Чемпион ОИ объяснил, почему устроил стрельбу в отеле

Олимпийский чемпион в эстафете, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал подробности своего выстрела в отеле перед масс-стартом. Его слова передает NRK.

«Разница была в том, что на этот раз мы получили патроны в отеле, а не в подсобке, как это всегда бывает. Когда я как обычно проводил сухой тренаж, я сделал случайный выстрел в стену в тренажной зоне.

Вчера я несколько часов просидел в полиции. Я дал показания, в полиции оформляют документы и все формальности, но сказали, что последствий, скорее всего, не будет», — сказал Легрейд.

За свой выстрел Легрейд был отстранен от участия в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии. Пуля во время тренажерного выстрела попала в стену, пострадавших нет.

26-летний Легрейд помимо золота Олимпийских игр пять раз становился первым на чемпионатах мира.

С весны 2022 года российские биатлонисты не принимают участие в международных турнирах из-за отстранения. В сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил их отстранение на неопределенный срок.

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