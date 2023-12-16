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Российский футболист забил дебютный гол в ОАЭ

Зелимхан Бакаев забил первый мяч за клуб «Аль‑Вахда» из ОАЭ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» забил дебютный гол в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Игрок отличился в матче 11-го тура чемпионата страны, в котором «Аль-Вахда» играла с «Аль-Айн». Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу команды, за которую выступает Бакаев, а его гол, оформленный на 54-й минуте, стал вторым в матче.

Россиянин в сентябре 2023 года перешел в «Аль-Вахду» из петербургского «Зенита» на правах аренды. В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. До петербургского клуба он выступал в московском «Спартаке» и защищал его цвета на протяжении восьми лет — с 2014 по 2022 год. Также в своей карьере на правах аренды Бакаев выступал за тульский «Арсенал».

6 октября Бакаев отдал первую голевую передачу в гостевом матче против «Бани Яса» в пятом туре чемпионата ОАЭ.

Ранее экс-футболист Мостовой поддержал переход Бакаева в клуб «Аль‑Вахда» из ОАЭ.

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