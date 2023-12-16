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Команда Мостового победила в Матче звезд Кубка России

Команда пути РПЛ обыграла Команду пути регионов в Матче звезд Кубка России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сборная пути Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграла Команду пути регионов в Матче звезд Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 9:7. Игру обслужил арбитр Сергей Карасев, который работает на матчах чемпионата России. Тренером победившей команды был бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который на игру вышел в образе царя.

Встреча была проведена в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Всего сыграно два тайма по 20 минут. Также Команды поучаствовали в трех испытаниях — «В цель» (удары по мишеням), «Пинбол» (попадания мячом в специальные «корзины») и «Кипербатл» (матч 2 на 2 среди вратарей). Команда Пути регионов одержала победу с общим счетом 57:38.

Сезон в российском футболе ушел на зимнюю паузу. Вторые поединки в матчах четвертьфиналах пути РПЛ будут проведены весной. 19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 мая. После 18 туров в национальном первенстве лидирует «Краснодар», вторым идет петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московское «Динамо».

Ранее Мостовой заявил, что не знает нового тренера «Сочи».

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