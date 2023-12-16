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Тарасова дала совет Овечкину, как прервать безголевую серию в НХЛ

Тренер Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться и немного потерпеть

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который не может прервать безголевую серию. Ее слова передает Metaratings.ru.

«Не знаю, что бы папа сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я — нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервет свою неудачную серию. Желаю нам видеть и восхищаться его игрой как можно дольше», — заявила Тарасова.

В ночь на 15 декабря по московскому времени «Вашингтон» встречался с «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для россиянина этот матч стал 11-м подряд без голов. В текущем сезоне 38-летний россиянин вышел на лед в 26 матчах и набрал всего 16 очков — пять голов и 11 передач.

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