Бразильцев «Зенита» обвинили в упущенном лидерстве в РПЛ

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в комментарии Legalbet раскритиковал бразильских игроков петербургского «Зенита».

«Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, считаю, что это вина футболистов «Зенита», даже не руководства. Это игроки упустили первое место. И мы возвращаемся к тому, что игроки стартового состава там — бразильцы. Вот это ответ, вот эта «самба-мамба», любители танцев.

Не то, что бразильские игроки клуба потеряли мотивацию, просто они в этой жизни всегда все путают. У меня такие же бразильцы были, просто уровнем пониже. Если у них что-то получается, они теряют мотивацию. У них танцы начинаются, от этого они начинают сходить с ума.

Сейчас самое интересное начнется, когда футболисты «Зенита» начнут возвращаться из отпусков. Россияне все будут как штык, а вот эти будут подъезжать тогда, когда они посчитают нужным.

Все началось еще летом с тем же Венделом. Это нарушение дисциплины внутри команды. Вот и результат — второе место. Они просто не привыкли к жесткой дисциплине. За ними надо даже следить, что они едят», — заявил специалист.

В составе сине-бело-голубых выступают бразильцы Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и Ду Кейрос.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее стала известна политика «Зенита» в зимнее окно переходов.