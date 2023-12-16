Назван лучший футболист первой части сезона РПЛ

Футболист казанского «Рубина» Олег Иванов назвал уругвайского полузащитника московского «Динамо» Диего Лаксальта лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел.

Cейчаc в «Динамо» вcя игра идет через Лакcальта. Он забетонировал опорную зону, cоздает баланc между обороной и атакой. Раньше таких называли «волнорез». Цепкий, шуcтрый, выноcливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает», — написал Иванов.

В текущем сезоне Лаксальт сыграл за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

«Динамо» после первой части сезона в РПЛ набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Подопечные Лички сыграют на своем с московским «Локомотивом».

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