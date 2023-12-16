Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван лучший футболист первой части сезона РПЛ

Хавбек «Рубина» Иванов назвал Лаксальта лучшим игроком первой части сезона РПЛ

close
100%
ФК «Рубин»

Футболист казанского «Рубина» Олег Иванов назвал уругвайского полузащитника московского «Динамо» Диего Лаксальта лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел.

Cейчаc в «Динамо» вcя игра идет через Лакcальта. Он забетонировал опорную зону, cоздает баланc между обороной и атакой. Раньше таких называли «волнорез». Цепкий, шуcтрый, выноcливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает», — написал Иванов.

В текущем сезоне Лаксальт сыграл за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

«Динамо» после первой части сезона в РПЛ набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Подопечные Лички сыграют на своем с московским «Локомотивом».

Ранее экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами