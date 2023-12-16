Тренер заявил, что Милохин станет вторым Мейвезером или Макгрегором

Тренер по боксу Зорик Степанян, под руководством которого в Дубае занимается блогер Даня Милохин, оценил потенциал своего подопечного и рассказал о его грандиозных планах. Слова тренера передает Sport24.

Специалист отметил, что Милохин готовится идти в смешанные единоборства (ММА), но первый бой проведет по правилам бокса.

«Может ли Даня стать вторым Макгрегором или Мейвезером? Нет ничего невозможного. И даже это возможно! Мы можем смеяться, а Даня захочет и станет вторым Конором и Мейвезером. У этого парня горят глаза, и он верит в это.

Аппетиты у Милохина в единоборствах именно такие! Он хочет выйти на мировой уровень. После занятия боксом Милохин стал совершенно другим человеком, изменились его окружение и социум. Даня пока еще парнишка, но мы сделаем из него настоящего мужика», — заявил Степанян.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

Конор Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Флойд Мейвезер — бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях. Завершил профессиональную карьеру в 2017 году, после боя с Конором Макгрегором. Всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге.

Ранее российский боец назвал Макгрегора лучшим боксером в истории UFC.