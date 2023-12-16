Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Панарин отметился двумя передачами в матче с «Анахаймом»

«Рейнджерс» обыграл «Анахайм», Панарин отметился двумя передачами

close
100%
Global Look Press

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» на своем льду обыграл »Анахайм».

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей точными бросками отметились Джимми Веси, Мика Зибанеджад, Адам Эдстрем, а также Крис Крайдер, который оформил дубль. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи.

28 ноября Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, которому удалось набрать 30 очков в 20 стартовых матчах сезона. В последний раз это удавалось Кэри Уилсон в сезоне-1988/1989. Тогда ему потребовалось 18 матчей. 13 декабря он стал 15 россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает первое место, набрав 41 очко. «Анахайм» располагается на 15 строчке в Западной конференции, имея в активе 20 баллов.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Бостоном», а «Анахайм» померится силами с «Нью-Джерси».

Ранее российский голкипер повторил личный антирекорд НХЛ, пропустив шесть шайб.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами