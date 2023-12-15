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Блогер Саша Стоун: меня позвали на роль в сериале «Букины» всего за пару дней до съемок

Блогер Саша Стоун заявил, что его неожиданно позвали на съемки сериала «Букины»

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Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал о съемках в продолжении культового сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

«Поработать в «Букиных» мне предложили буквально за пару дней до съемок. Просто позвонили и попросили срочно снять самопробы, а когда пришло подтверждение, то я сразу согласился, ведь это же прямо ностальгия по детству.

Это очень классный сериал, который многие семьи смотрели вместе, сидя по вечерам. Конечно же, я не мог не согласиться, а в итоге получил просто колоссальный опыт и эмоции. В общем, было здорово побыть с ребятами вместе в одном кадре. Они все открытые, искренние, добрые, да и действительно очень хорошие актеры», — сказал блогер.

Стоун является бывшим профессиональным спортсменом, который посвящал себя боевому самбо, армейскому рукопашному бою и смешанным единоборствам. В данный момент он активно развивает карьеру блогера, ведущего, певца и актера.

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