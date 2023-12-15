Блогер Саша Стоун оценил свои шансы завоевать титул UFC

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, готов ли он вернуться к профессиональным выступлениям в смешанных единоборствах и пробиться в самый популярный промоушен мира — UFC.

«Скорее всего, за титул чемпиона UFC я бы уже не дрался. Сейчас у меня в приоритете сохранить здоровье и создать свою семью. Кроме того, у меня складывается карьера в кино, и хочется развиваться в этой сфере. Но тренировки у меня каждый день, я в отличной форме и всегда готов вернуться в спорт. В следующем году есть мысли провести пару боев по боксу», — сказал Стоун.

Блогер профессионально занимался армейским рукопашным боем, боевым самбо и принимал участие в поединках поп-ММА.

Стоун отметил, что многие представители шоу-бизнеса пытаются вызвать его на поединок, однако он отказывается, поскольку не испытывает желания проводить бой с заведомо более слабым соперником.

«За какое количество времени неподготовленный человек сможет научиться драться на таком уровне, чтобы выйти в клетку? Сложно сказать. Боевые искусства можно изучать всю жизнь, а совершенству нет предела. Главное — это упорство, рвение и желание победить», — сказал Стоун, отметив, что в шоу-бизнесе нет людей с такой спортивной подготовкой, как у него.

Ранее Саша Стоун сравнил Федора Емельяненко с Хабибом Нурмагомедовым.