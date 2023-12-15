«Не почувствовал»: боец ММА Саша Стоун — о конкуренции с Ваней Дмитриенко на шоу «Вызов»

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал об участии в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ, где звезды шоу-бизнеса и таланты из мира науки и культуры проходят физические и интеллектуальные испытания в борьбе за приз в 10 млн рублей. Стоун уже дошел до полуфинала, где осталось шесть участников, и ответил на вопрос о конкуренции с известным певцом Ваней Дмитриенко.

«Ванька — хороший парень, но еще очень молодой. Он большой молодец в своем направлении, его музыку слушают миллионы людей. Насколько сложно было с ним конкурировать? В физических испытаниях особенной конкуренции я не почувствовал. Но мне кажется, он в целом себя ощущал немного не в своей тарелке на этом проекте», — сказал Стоун.

Также блогер отметил, что ему очень помогает на проекте спортивное прошлое.

«Дисциплина, выдержка, упорство и другие качества, которые мне привил спорт, отлично сказались на результатах многих испытаний. Для зрителя серия длится 45 минут, мы же сутками находились на площадке. После окончания таких съемок ты быстро ешь и сразу идешь спать», — отметил Стоун.

Боец ММА признался, что сразу согласился на участие в проекте, поскольку ему, как профессиональному спортсмену, был интересен данный вызов.

Ранее стала известна стоимость новой квартиры Саши Стоуна в центре Москвы.