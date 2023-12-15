Чемпион ОИ заявил, что россияне не должны быть посмешищем на Играх в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что на Олимпийские игры в Париж должны ехать только те россияне, которые смогут добиться результатов. Его слова передает ТАСС.

«Многие наши спортсмены уже потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду, полную делегацию нам сформировать уже не получится, и если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, то над нами посмеются. Скажут, что правильно нас не допускали, потому что от нас никакого толку. Но я бы не поехал даже в том случае, если бы претендовал на медаль», — сказал Тихонов.

14 декабря во время прямой линии Путин заявил, что российским спортсменам нужно дать возможность выступить на Олимпиаде, однако стоит проанализировать условия допуска на турнир.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России сможет выступить шесть нейтральных атлетов. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

Ранее Тарасова рассказала, кто из россиян должен ехать на Олимпиаду.