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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

«Ливерпуль», «Аталанта» и «Рома» сыграют в плей-офф Лиги Европы

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Global Look Press

Завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого определись все участники плей-офф турнира.

В плей-офф Лиги Европы с первого места группы вышли «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер». Со второго места — «Фрайбург», «Марсель», «Спарта» (Прага), «Спортинг» (Лиссабон), «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

Также к этим командам последний раз в розыгрыше Лиги Европы присоединятся команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов. Этими клубами стали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтер».

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 18 декабря в Ньоне (Швейцария).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Миранчук отметился результативным действием во втором подряд матче «Аталанты».

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Футбол. Лига Европы
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