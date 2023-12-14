Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь помог своему клубу выйти в плей-офф Лиги Европы

Вратарь «Карабаха» Лунев помог своему клубу выйти в плей-офф Лиги Европы

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Азербайджанский «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв в заключительном матче группового этапа шведский «Хеккен».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Нападающий азербайджанцев Леандру Андраде открыл счет уже на второй минуте матча. Под самый занавес первого тайма Яссин Бензия удвоил преимущество своего клуба. В конце матча Бадави Гусейнов отправил мяч в собственные ворота.

«Карабах» занял второе место в группе и вышел в плей-офф турнира. Лунев провел в матче с «Хеккеном» все 90 минут.

Летом 2023 года Лунев покинул немецкий «Байер» на правах свободного агента и подписал соглашение с казахстанским клубом по схеме «1+1». В России 31-летний вратарь выступал за петербургский «Зенит» и «Уфу».

За национальную команду Лунев провел семь матчей. Он дебютировал за сборную в октябре 2017 года в игре против команды Ирана (1:1). Последний раз футболист выступал за сборную в ноябре 2018-го.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Испании назвали главную проблему российских футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами