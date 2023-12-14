Российский вратарь помог своему клубу выйти в плей-офф Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв в заключительном матче группового этапа шведский «Хеккен».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Нападающий азербайджанцев Леандру Андраде открыл счет уже на второй минуте матча. Под самый занавес первого тайма Яссин Бензия удвоил преимущество своего клуба. В конце матча Бадави Гусейнов отправил мяч в собственные ворота.

«Карабах» занял второе место в группе и вышел в плей-офф турнира. Лунев провел в матче с «Хеккеном» все 90 минут.

Летом 2023 года Лунев покинул немецкий «Байер» на правах свободного агента и подписал соглашение с казахстанским клубом по схеме «1+1». В России 31-летний вратарь выступал за петербургский «Зенит» и «Уфу».

За национальную команду Лунев провел семь матчей. Он дебютировал за сборную в октябре 2017 года в игре против команды Ирана (1:1). Последний раз футболист выступал за сборную в ноябре 2018-го.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Испании назвали главную проблему российских футболистов.