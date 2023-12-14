«Его ждет крах»: Уткин объяснил, почему экс-тренер сборной Испании провалится в России

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что экс-тренер «Барселоны» и сборной Испании Роберт Морено, который работал в этих командах ассистентом Луиса Энрике, не сможет добиться успеха на посту главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

«Если Морено возглавит «Сочи», то его ждет крах, если клуб не купит 7-10 новых игроков. Морено — книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее — он никогда не решал такой задачи. Он нигде не проработал долго», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее руководство «Сочи» отправило в отставку 49-летнего Александра Точилина, при котором команда шла на последнем, 16-м месте в РПЛ и проиграла три последних матча с общим счетом 0:7.

Сообщалось, что 46-летний Роберт Морено уже согласился заменить Точилина в «Сочи» и отклонил ради этого предложение возглавить сборную Косово.

Ранее испанский специалист работал ассистентом главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. С 19 июня по 19 ноября 2019 года являлся главным тренером сборной Испании — до возвращения Луиса Энрике. За этот период команда одержала семь побед и дважды сыграла вничью, отобравшись на чемпионат Европы — 2020.

Также Морено работал тренером в «Монако» и «Гранаде».

Ранее угодившая в скандал с насильственным поцелуем футболистка стала финалисткой премии ФИФА.