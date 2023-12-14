Команда Ротенберга обыграла новейшую сборную России на Кубке Первого канала

Команда «Россия 25» (сборная страны, где средний возраст игроков составляет 25 лет), главным тренером которой является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг, со счетом 5:2 одержала победу над командой «Звезды и ВХЛ» в своем первом матче на Кубке Первого канала по хоккею — 2023.

«Звезды и ВХЛ» — это самая новая сборная России, составленная из талантливых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Эта команда была экстренно собрана накануне Кубка Первого канала, поскольку сборная Китая отказалась ехать в Россию из-за запрета своего Минспорта.

В составе главной команды страны — «России 25» — заброшенными шайбами отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль, один из голов — в пустые ворота, когда «Звезды» убрали с игры голкипера Сергея Мурашова и выпустили шесть полевых игроков).

За команду «Звезды и ВХЛ» забили Глеб Петров и Матвей Заседа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В субботу, 16 декабря, «Россия 25» сыграет в рамках Кубка Первого канала со сборной Белоруссии, а в воскресенье, 17 декабря, — с командой Казахстана.

Команда «Звезды и ВХЛ» сразится с этими же соперниками, но в обратном порядке.

Ранее Фетисов объяснил, почему китайским хоккеистам запретили сыграть в России.