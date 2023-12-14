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Команда Ротенберга обыграла новейшую сборную России на Кубке Первого канала

«Россия 25» со счетом 5:2 обыграла «Звезды и ВХЛ» на старте Кубка Первого канала

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Алексей Даничев/РИА Новости

Команда «Россия 25» (сборная страны, где средний возраст игроков составляет 25 лет), главным тренером которой является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг, со счетом 5:2 одержала победу над командой «Звезды и ВХЛ» в своем первом матче на Кубке Первого канала по хоккею — 2023.

«Звезды и ВХЛ» — это самая новая сборная России, составленная из талантливых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Эта команда была экстренно собрана накануне Кубка Первого канала, поскольку сборная Китая отказалась ехать в Россию из-за запрета своего Минспорта.

В составе главной команды страны — «России 25» — заброшенными шайбами отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль, один из голов — в пустые ворота, когда «Звезды» убрали с игры голкипера Сергея Мурашова и выпустили шесть полевых игроков).

За команду «Звезды и ВХЛ» забили Глеб Петров и Матвей Заседа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В субботу, 16 декабря, «Россия 25» сыграет в рамках Кубка Первого канала со сборной Белоруссии, а в воскресенье, 17 декабря, — с командой Казахстана.

Команда «Звезды и ВХЛ» сразится с этими же соперниками, но в обратном порядке.

Ранее Фетисов объяснил, почему китайским хоккеистам запретили сыграть в России.

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Хоккей. Сборная России
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