Стал известен самый высокооплачиваемый футбольный арбитр России

Российский арбитр Сергей Карасев заработал 3,16 млн рублей в текущем сезоне, что является рекордом для всех судей из России, передает Metaratings.ru.

Карасев занял первое место за счет того, что обслуживал Суперкубок России, где заработал 300 тысяч рублей. На втором месте находится Павел Кукуян. Его заработок составил 2,97 млн рублей.

Кукуян и Карасев заработали за матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по 2,155 млн рублей. Кукуян лишь девять раз был главным арбитром, а Карасев — 11. Кукуян догнал Карасева за счет того, что во второй трети чемпионата отработал пять матчей как арбитр VAR, а Карасев — один.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Также на матчи под эгидой ФИФА и УЕФА не назначаются рефери из России.

Ранее Карасев получил назначение на матч иностранных команд.