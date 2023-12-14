Свищев: от МОК не стоит ждать ничего другого, кроме двойных стандартов

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил отказ президента РФ Владимира Путина призывать к отстранению израильских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации в Газе. В комментарии «Газете.Ru» Свищев согласился с российским лидером, отметив при этом, что Международный олимпийский комитет (МОК) проводит политику двойных стандартов.

«Ничего другого от МОК ждать не стоит. Причина [отстранения россиян] одна: наши ребята имеют российские паспорта. Все, что разрешено другим, запрещено россиянам. То же самое было с допингом. Мы — за чистый спорт, но за чистый спорт во всем мире, а не только для привилегированным стран.

Говорят, что нельзя выступать спортсменам, которые относятся к клубам силовых структур. Проходят же отдельные соревнования для военных, полицейских. Немецкие спортсмены служат в бундесвере, итальянские — тоже имеют отношение к армии Италии, это известные факты. И огромное количество спортсменов со всего мира также имеет отношение к силовым структурам.

Россиян отстранили, израильтянам разрешено соревноваться. А там идет полноценная война, на уничтожение людей, стирают с лица Земли города и страну. Уничтожаются не армии, а мирное население», — констатировал Свищев.

Израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных турнирах после обострения военного конфликта в секторе Газа. В некоторых командных видах спорта израильтяне проводят домашние матчи за рубежом.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Позже МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее группа депутатов была направлена в Крым после слов Путина о помощи местным спортшколам.