Экс-игрок ЦСКА рассказал, что его друга сильно избили в полиции

Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков рассказал, что после празднования его дня рождения один из друзей был жестоко избит в отделении полиции, а второго — забрали в армию. Его слова передает Sport24.

«Обращались с нами очень жестко — не разговаривали, таскали по разным комнатам, били. Короче, наша компания в тот день серьезно пострадала. Одного парня прям из отделения отвезли в военную часть — служить, второго, который начал драку — серьезно избили. Кое-как через охранника позвонили в ЦСКА, чтобы нас забрали», — сказал Евсиков.

Евсиков выступал за ЦСКА с 1999 по 2003 год. В последнем за ЦСКА матче в чемпионате 2003 года против «Рубина» на 4-й минуте компенсированного времени при счете 2:2 Евсиков коленом срезал мяч в собственные ворота. После ЦСКА защитник успел поиграть в «Локомотиве», «Тереке», «Спартаке» из Нальчика, «Томи» и «Торпедо-ЗИЛ». На счету Евсикова четыре матча за сборную России.

После завершения карьеры футболиста Евсиков стал тренером. Он поработал в «Строгино», «Коломне» и «Олимпе-Долгопрудном». С 2023 года Евсиков возглавляет «Уралец» (Москва).

Ранее футболист клуба РПЛ рассказал, каково это — жить с женой-блогером.