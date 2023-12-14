В Испании назвали главную проблему российских футболистов

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина считает, что российские футболисты востребованы в Европе. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«На мой взгляд, российские футболисты востребованы в Европе, за ними следят, наблюдают. Но их главная проблема — огромные зарплаты в РПЛ. Многие игроки, получая предложения из средней европейской команды, даже не задумываются о профессиональном развитии, о переходе в топовую лигу. Все потому, что в России они заработают намного больше», — сказал Эспина.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы три проблемы российского футбола.