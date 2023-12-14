Россиянин вошел в топ-5 НХЛ по голевым передачам среди европейцев

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».

Этот ассист стал 885-м для россиянина в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф). 37-летний форвард сравнялся со шведом Хенриком Седином и поднялся на пятое место по результативным передачам в истории лиги среди европейских хоккеистов.

Рекорд по этому показателю среди европейцев принадлежит чеху Яромиру Ягру (1278). На втором месте канадец Стэн Микита (1017), на третьем — швед Никлас Лидстрем (1007), на четвертом — финн Яри Курри (924).

Встреча «Монреаль» — «Питтсбург» завершилась победой команды Малкина со счетом 4:3 (Б). В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль), Джейк Гюнцель и Дженсен Харкинс. У хозяев шайбы забросили Дэвид Савар, Джейден Страбл и Шон Монахан.

«Пингвинз» набрали 29 очков и занимают 12 место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 28 баллами расположился на 13 строчке.

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