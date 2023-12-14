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Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24

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Reuters

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24. Определились все участники 1/8 финала турнира.

В плей-офф вышли английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», итальянские «Лацио», «Интер» и «Наполи», испанские «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона» и «Реал», немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д», а также португальский «Порту», датский «Копенгаген», нидерландский ПСВ и французский «Пари Сен-Жермен».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее футболист «Барселоны» установил исторический рекорд.

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Футбол. Лига чемпионов
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