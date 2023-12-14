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Назван главный трансферный провал «Спартака»

Деменко назвал Медину главным разочарованием среди новичков «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил новичков красно-белых, которые пополнили клуб в летнее трансферное окно. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Выделю Бабича. Бонгонда неплохо начал сезон, но, видимо, снизил к себе требования, потому что в конце мы вообще его не видели на поле. А когда он получал какие-то минуты, было видно, что футболист не старается показать свой потенциал.

Рябчук – неплохой защитник, быстрый, но мы видели очень много брака с его стороны. Медина сначала неплохо смотрелся, но все ждали от него большего. Для меня это самое большое разочарование, если говорить о новичках красно-белых», — заявил Деменко.

Летом «Спартак» приобрел Тео Бонгонда, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Срджана Бабича.

В прошлом сезоне Хесус Медина выступал за ЦСКА. Он провел за армейцев 25 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны.

Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне он провел за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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