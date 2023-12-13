Российского бойца Махачева обвинили в читерстве

Двукратный претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон на YouTube-канале организации раскритиковал Ислама Махачева за гонку веса ради выступления в других весовых категориях.

«Я настоящий боец. Считаю себя лучшим в мире, поэтому не гоняю вес и выступаю в природной весовой категории. Я не читер, в отличие от Ислама Махачева, которому приходится гонять вес, чтобы иметь преимущество в боях с карликами.

Я дерусь в своем естественном весе, поэтому меня должны поставить на первое место в рейтинге P4P. Считаю себя лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», — сказал Ковингтон.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

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