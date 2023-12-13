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Олимпийский чемпион назвал две причины успешного выступления «Спартака» в КХЛ

Хоккеист Яковлев: у «Спартака» боеспособная команда

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» отметил выступление московского «Спартака» в регулярном чемпионате текущего сезона, выделив работу тренерского штаба, а также менеджмента клуба.

«Да, «Спартак» действительно хорош в этом году. Они провели хорошую селекцию, отличный тренерский штаб. Там действительно боеспособная команда, но будет видно, как они проведут остаток чемпионата. Тогда и можно будет делать какие-то выводы», — подчеркнул Яковлев.

«Спартак» под руководством Алексея Жамнова в данный момент занимает первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 56 очков в 41 проведенном матче. Нападающий красно-белых Николай Голдобин, набрав 54 (26+28) очка в 41 матче, занимает второе место в списке бомбардиров после Владимира Ткачева из омского «Авангарда». В предыдущем сезоне «Спартак» занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от минского «Динамо», и не попал в плей-офф Кубка Гагарина. На счету красно-белых было 64 очка в 68 встречах.

Ранее агент Александра Овечкина категорически отказался комментировать провал хоккеиста в НХЛ.

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