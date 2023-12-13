Игроки «Зенита» и «Спартака» подешевели больше других в РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). В десятку самых подешевевших игроков попали только футболисты «Зенита» и «Спартака».

Сильнее всего упала стоимость полузащитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Он потерял €3 млн. На €2 млн подешевели его одноклубники Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос.

€1,5 млн потерял капитан «Спартака» Георгий Джикия. На €1 млн упала стоимость Вячеслава Караваева, Александра Соболева, Романа Зобнина и Хесуса Медины.

Стоит отметить, что Вендел, несмотря на потерю в стоимости, продолжает оставаться самым дорогим футболистом российского чемпионата. Сейчас его трансферная стоимость составляет €22 млн.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее стал известен самый подорожавший игрок РПЛ.