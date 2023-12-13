Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игроки «Зенита» и «Спартака» подешевели больше других в РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал самым подешевевшим игроком РПЛ

close
100%
РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). В десятку самых подешевевших игроков попали только футболисты «Зенита» и «Спартака».

Сильнее всего упала стоимость полузащитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Он потерял €3 млн. На €2 млн подешевели его одноклубники Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос.

€1,5 млн потерял капитан «Спартака» Георгий Джикия. На €1 млн упала стоимость Вячеслава Караваева, Александра Соболева, Романа Зобнина и Хесуса Медины.

Стоит отметить, что Вендел, несмотря на потерю в стоимости, продолжает оставаться самым дорогим футболистом российского чемпионата. Сейчас его трансферная стоимость составляет €22 млн.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее стал известен самый подорожавший игрок РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами