Минспорта Китая запретило своим хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг объяснил причину отсутствия сборной Китая на Кубке Первого канала. Его слова передает Sport24.

«Китайская сторона сослалась на решение Министерства. Министерство спорта Китая запретило их сборной участие в Кубке Первого канала. Нам пришло соответствующее письмо, больше нам ничего неизвестно», — сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо «России 25» в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии.