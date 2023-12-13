На ВДНХ пройдет жеребьевка участников турнира «Игры Будущего»

Жеребьевка команд, которые выступят на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего», пройдет на ВДНХ в среду, 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Своих соперников узнают участники первых пяти фиджитал-дисциплин. Также в этот день будет дан старт билетной программе спортивного события.

Первая жеребьевка участников таких дисциплин, как фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетика и гонки дронов, состоится в павильоне G «Место встречи VK».

Гостем церемонии станет блогер Влад А4. Он запустит интерактивный конкурс для подписчиков турнира в социальных сетях. Главным призом для победителя станут билеты в Казань на «Игры Будущего». Следить за ходом жеребьевки и принять участие в конкурсе сможет любой желающий в сообществе «Игр Будущего» в VK.

Организаторы турнира отмечают, что в Казани в рамках подготовки к турниру прошло десять «Фиджитал Игр» — тестовых соревнований. В них приняли участие 178 команд, в составе которых выступили более 1,2 тыс. 1203 участников из 48 стран. На самих «Играх Будущего» ожидается порядка 2 тыс. участников из 100 стран. Жеребьевка команд-участниц оставшихся фиджитал-дисциплин пройдет в январе.

«Игры Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом форматах. В первом турнире «Игр Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине.