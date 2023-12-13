Хабиба Нурмагомедова обвинили в применении допинга

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенуа Сен-Дени заявил, что братья Нурмагомедовы вместе с Исламом Махачевым систематически употребляют запрещенные препараты. Его слова приводит Le Figaro.

«У меня нет сомнений — они нагружены допингом, как мулы. Они умны в плане применения допинга и знают, как это делать. Махачева уже ловили с мельдонием. Из-за этого препарата российских спортсменов отстранили от ОИ-2016. Проблема в том, что у UFC и США другое отношение к допингу», — заявил Сен-Дени.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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