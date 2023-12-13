Агент Овечкина категорически отказался комментировать провал хоккеиста в НХЛ

Агент российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков отказался комментировать безголевую серию хоккеиста в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Меня много раз про это спрашивают. Не хочу это комментировать, у Александра все будет нормально», — сказал Чистяков.

В ночь на 11 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкина призвали играть на команду.