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Названа неожиданность первой части РПЛ

Футбольный эксперт Петрушин назвал лидерство «Краснодара» главной неожиданностью

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный эксперт Алексей Петрушин назвал лидерство «Краснодара» главной неожиданностью первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сюрпризы есть. Главный — это лидерство «Краснодара». Второй — то, что «Сочи» провалился в этом сезоне. Команда находится на последнем месте. А буквально два года назад она была серебряным призером», — сказал Петрушин.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее отставание «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ назвали чепухой.

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