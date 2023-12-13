«Севилья» впервые с 2013 года не сыграет в плей-офф еврокубков

Испанская «Севилья» впервые с 2013 года не сыграет в весенней части еврокубков.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб уступил на выезде французскому «Лансу».

Встреча завершилась со счетом 1:2. На 63-й минуте счет с пенальти открыл игрок «Ланса» Пшемыслав Франковски. Через 16 минут Серхио Рамос ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие, но перед самым свистком Анжело Фюльжини вновь вывел «Ланс» вперед.

В турнирной таблице группы B «Севилья» заняла четвертое место и вылетела из еврокубков. «Ланс» закончил групповой этап на третьем месте. Теперь команда поборется за победу в Лиге Европы. Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а нидерландский ПСВ — со второго.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишиться Лиги чемпионов.