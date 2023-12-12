Российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии

Председатель Федерация хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал, что организация получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны. Его слова приводит ТАСС.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, соперничество, поездки. Мы планируем увеличить чемпионат Белоруссии до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», — заявил Богданович.

В чемпионате белорусской экстралиги выступают 12 команд. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское «Динамо». В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) — бобруйский «Динамо-Шинник».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее канадского хоккеиста отстранили за удар россиянина по голове.